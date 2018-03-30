Стюардессы гонконгской авиакомпании выиграли право носить брюки
Женщины-члены экипажа авиалиний Гонконга Cathay Pacific выиграли спор относительно правила носить только юбки.
Авиакомпания разрешила стюардессам надевать брюки.
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Некоторые члены экипажа жаловались, что в коротких юбках они чувствуют себя неудобно - особенно, когда складывают вещи в высокие шкафы или едут в общественном транспорте до и после работы.
Однако сразу эти изменения не смогут вступить в силу, поскольку компания должна обновить служебную форму. По данным профсоюза, это может занять около трех лет.
Правило относительно ношения исключительно юбок существует с момента основания Cathay Pacific в 1946 году.
Обслуживающий персонал обратился с просьбой изменить рабочую форму еще в 2014 году, поскольку откровенные юбки могут спровоцировать сексуальные домогательства.
Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 направлениям по всему миру.