Почему Юрий Луценко требует увольнения Холодницкого?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Назар Холодницкий и Юрий Луценко в Верховной Раде

В пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет требовать увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

В частности, Луценко обвинил главу САП "в дисциплинарных проступках", которые были выявлены в ходе совместного расследования Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

О каких конкретно нарушениях идет речь, генпрокурор не сообщил.

В то же время в интервью "Зеркалу Недели" глава НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело в частности касается "хищений в одесской мэрии".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Артем Сытник говорит, что дело против Холодницкого касается "хищений в одесской мэрии"

Он отметил, что следователи получили ряд доказательств против Назара Холодницкого.

"На основании решения суда были проведены технические мероприятия и зафиксирован ряд разговоров в кабинете руководителя САП, которые, по нашему мнению, являются основанием для привлечения как к уголовной, так и к дисциплинарной ответственности", - отметил Сытник.

Артем Сытник также рассказал, что конкретно речь идет о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".

Он отметил, что давление оказывалось на прокуроров, которые вели соответствующие дела - с целью торможения или прекращения их рассмотрения.

Руководитель НАБУ также упомянул в интервью о ряде других дел, в частности о предложении взяток и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Ранее стало известно, что в кабинете Назара Холодницкого были обнаружены подслушивающие устройства, установленные в аквариуме.

Также в пятницу представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко в комментарии каналу "112 Украина" рассказал, что Холодницкого вызвали на допрос в ГПУ, на который он не явился.

Сам Холодницкий объяснил "Украинской правде", что узнал о вызове из СМИ.

Обвинения против себя он отвергает и усматривает в этом политическую борьбу.

Свое представление об увольнении главы НАБУ Юрий Луценко подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

Назар Холодницкий заявил "Украинской правде", что "будет защищаться".

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