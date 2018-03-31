Порошенко задекларировал 16 миллионов гривен доходов за 2017 год

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Президент Украины Петр Порошенко заполнил электронную декларацию и показал свои доходы.

Общая сумма доходов, которые президент получил в 2017 году, составляет 16,3 млн гривен.

При этом зарплата составила 336 тысяч гривен и, по информации пресс-службы главы государства, эти деньги он в полном объеме перечисляет на благотворительные цели.

Если сравнить с предыдущим годом, то сумма доходов увеличилась почти на 4 миллиона гривен. В 2016 году доходы президента составили 12,3 млн грн.

На банковских счетах президента, согласно декларации за 2017, хранится 25,5 млн долларов, еще 21 тысяча долларов и 60 тысяч гривен - в наличных деньгах. Марина Порошенко хранит в банке 100 тысяч долларов и 4 тысячи евро.

При этом почти 3,5 млн долларов и более 1 млн гривен глава государства дал взаймы третьим лицам.

За 2017 год президент получил 15,8 млн грн. процентов по депозитам.

Согласно декларации, у президента есть жилой дом площадью свыше 1330 квадратных метров в Козине (Киевская область), и два земельных участка в этом же населенном пункте общей площадью около 35 тысяч квадратных метров.

В Киеве у президента также есть три земельных участка и две квартиры площадью 134 и 82 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 68 квадратных метров находится в Виннице.

Его жена Марина Порошенко владеет квартирой в Киеве площадью свыше 80 квадратных метров, земельным участком и садовым домом в Бориспольском районе.

Глава государства также задекларировал ценные картины, мебель, светильники, электронные устройства, часы, музыкальные инструменты, ковры и ювелирные изделия.

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Согласно декларации, у Марины Порошенко есть две норковые шубы, полушубок и кожаные сумки от Dior и Chanel.

Из транспорта президент задекларировал автомобили Mercedes 2010 года выпуска, жена - Jaguar 2008 года. Глава государства также безвозмездно пользуется тремя автомобилями Mercedes 2010 года выпуска.

В разделе декларации "Ценные бумаги" указано, что Петр Порошенко является владельцем акций Международного инвестиционного банка на сумму 20 млн грн., Инвестиционных фондов "Прайм Эссетс Кэпитал" - на сумму 375 тыс. грн. и "Прайм Эссетс Кэпитал" - на сумму почти 8 млн грн.

В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

В пресс-службе президента напоминают, что свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Roshen", президент передал в доверительную собственность "Rothschild". А производство на кондитерской фабрике в Липецке остановлено и законсервировано, согласно решению менеджмента компании.

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Президент указал, что является конечным бенефециаром ряда компаний, в том числе завода "Кузница на Рыбацком", Международного инвестиционного банка и Севастопольского морского завода.

Однако дивидендов от этих предприятий в 2017 году он не получал.

В пресс-службе главы государства уточнили, что Севастопольский завод указали в декларации, поскольку "де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским".

Там напомнили, что Севастопольский морской завод сначала был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года было незаконно объявлено о его переходе в "государственную собственность России".

Также Петр Порошенко задекларировал средства, которые потратил на отдых. Именно на туристические услуги он потратил 2,7 млн гривен, однако кроме этого есть еще расходы на проживание и транспорт.

Стоимость отдыха президента на Мальдивах составила, по оценкам журналистов, не менее 500 тысяч долларов. В пресс-службе главы государства подчеркнули: "Сумма задекларированных расходов на отдых - в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. Ни копейки было не потрачено из государственного бюджета".

Что касается благотворительности президента Украины, то по сообщению пресс-службы, эти расходы в декларации не отражены, поскольку такую ​​деятельность осуществляло не физическое лицо, а всеукраинская организация "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридические лица, бенефициарным владельцем которых является сам Петр Порошенко.

Там добавили, что сумма расходов на благотворительность в 2017 году составила около 200 млн грн. А общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 год включительно превысила 800 млн грн.

Как известно, 1 апреля истекает срок подачи электронных деклараций. Реестр начал функционировать в августе 2016 года. Его работу обеспечивает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

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