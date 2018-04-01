Россия: губернатор подал в отставку на фоне пожара в Кемерове

Копірайт зображення АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку. Это произошло спустя неделю после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека.

Тулеев записал видеообращение, в котором выразил соболезнования в связи с пожаром и заявил, что "сделал все, что мог".

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен заместитель Тулеева, Сергей Цивилев.

Слухи о возможной отставке 73-летнего Тулеева появились еще летом прошлого года, когда губернатор перенес операцию на позвоночнике и несколько месяцев не появлялся на публике.

Однако позже РБК и "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что в Кремле решили подождать с "почетной пенсией" для Тулеева до президентских выборов, чтобы "не нарушать расклад сил в регионе".

Однако после выборов ситуацию осложнил крупный пожар в Кемерове.

Копірайт зображення АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Image caption 27 февраля Цивилев встречался с Путиным

В субботу "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что время отставки Тулеева зависело от того, как быстро удастся справиться с последствиями пожара в торговом центре - оказать помощь семьям пострадавших, содействовать расследованию и проинформировать население о принятых мерах.

Сергей Цивилев, который будет исполнять обязанности губернатора, является гендиректором угольного холдинга "Колмар". Именно он встал на колени перед жителями города на митинге после пожара в "Зимней вишне", а позже обвинил протестующих в попытке дискредитации власти.

Еще до того, как на сайте Кремля появилось сообщение об официальном назначении заместителя Тулеева, Сергея Цивилева, временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса, газета "Ведомости" сообщала, что в регионе были взволнованы этой новостью, поскольку Цивилев не принадлежит к местным элитам.

27 февраля Цивилев встречался с президентом России Владимиром Путиным и докладывал об успехах "Колмара" - угольного холдинга на базе месторождений высококачественного угля Нерюнгринского бассейна Якутии. Цивилеву принадлежит 70% компании, писали "Ведомости".

Передают также, что губернатор хотел оставить собственного преемника.

Два года назад анонимные источники в Кремле сообщали СМИ, что в Москве пытаются уговорить Тулеева покинуть пост. Но попытки провалились: Тулеев снова отправился на выборы.

Тулеев - политический старожил, бывший кандидат в президенты, бывший член КПРФ. Из губернаторов, возглавивших регионы еще при президенте Борисе Ельцине, на постах к 2017 году остались только Тулеев и глава Белгородской области Евгений Савченко.

Копірайт зображення AFP Image caption В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок

Из всех российских губернаторов только Тулеев регулярно попадал в рейтинги политиков, которым доверяют россияне (не только жители области).

Экономическая модель Кемеровской области, сложившаяся при Тулееве, даже получила название "кемеровский социализм": это многочисленные льготы, выплаты, бесплатные путевки, низкие тарифы. Иногда Тулеев даже щедро дарил уголь отдельным семьям.

Уголь и руда - это основной источник дохода области. Но цены на это сырье падают, область получает все меньше доходов. В итоге Кузбасс сейчас входит среди российских регионов в число лидеров по доле просроченных гражданами кредитов.