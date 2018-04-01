В Москве говорят, что Запад хочет забрать у них чемпионат

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила Великобританию и США в том, что они ищут повод забрать у страны право проведения Чемпионата мира по футболу.

"Это просто их голубая мечта, это главная цель!" - сказала Захарова в интервью одному из российских телеканалов.

Великобритания и ряд европейских стран уже выслали российских дипломатов из-за возможной причастности России к отравлению экс-разведчика Скрипаля в Британии.

В пятницу вечером около 170 российских дипломатов и членов их семей выехали из Вашингтона.

Москва же, в свою очередь, решила закрыть генконсульство США в Петербурге.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.

А министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил российский чемпионат мира по футболу с Олимпиадой 1936 года, которую проводил Адольф Гитлер в нацистской Германии.

В то же время, команда Англии бойкотировать чемпионат, который начнется в июне, судя по всему, не собирается.

Дело Скрипаля

Россия отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скрипаль находится в критическом, но стабильном состоянии. Его дочь несколько дней назад пришла в себя и может говорить.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую обеспокоенность и все больше напоминает эпоху "холодной войны".