Обломки китайской космической станции упали на землю

Копірайт зображення FRAUNHOFER Image caption "Тяньгун-1" на экранах радаров

Китайская космическая станция "Тяньгун" весом 8 тонн сгорела в атмосфере над Тихим океаном, большая часть обломков не достигла поверхности Земли. Однако некоторые фрагменты, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, все же упали на Землю.

Специалисты прогнозировали, что любые уцелевшие фрагменты с большой вероятностью упадут в море.

В частности, в их сообщении говорится, что станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли в понедельник в 3:15 по Киеву или 00:15 GMT (по Гринвичу).

Астроном Джонатан Макдавел из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики написал в Twitter, что станция, вероятно, упала северо-западнее Таити.

Запуск "Тяньгун-1" (в переводе "Небесный дворец") был важной частью амбициозной космической программы Китая. Станция стала прототипом для конечной китайской космической станции, запуск которой запланирован на 2022 год.

Запуск "Небесного дворца" состоялся 29 сентября 2011 года, а в конце марта 2016 года станция полностью прекратила работу.

Копірайт зображення AFP Image caption Запуск "Тяньгун-1" стал важной частью амбициозной космической программы Китая

"Учитывая, что "Тяньгун-1" обладает большой массой и более прочен, чем многие другие космические объекты, которые неконтролируемо возвращаются на Землю из космоса, поскольку он находится под давлением, его траекторию отслеживают с помощью радаров сразу несколько организаций", - объяснял Ричард Кроутер, главный инженер Британского космического агентства.

Обычно крупные космические аппараты при помощи ракетных двигателей уводятся в отдаленный район в южной части Тихого океана. На океанском дне в этом районе на площади около 1500 кв. км покоятся обломки уже около 260 спутников.

Но этот вариант оказался неосуществимым после потери управления станцией в 2016 году.

Прогнозы

Большинство компонентов модуля сгорят в верхних слоях атмосферы

Возможно, 20-40% частей смогут долететь до Земли, общей массой 1,5-3,5 тонны

Высока вероятность того, что обломки упадут в океан

Обломки могут быть разбросаны на расстоянии в сотни километров

"Тяньгун-1" находится 50-м месте в перечне самых массивных объектов, которые неконтролируемо падали на Землю

Копірайт зображення Getty Images Image caption В июне 2013 года тайконавт Ван Япин прочитала школьниками лекцию с борта "Тяньгун-1"

Что такое "Тяньгун-1"?

Китай стал третьим после СССР и США государством, самостоятельно запустившим человека в космос. 15 октября 2003 года корабль "Шэньчжоу-5" вывел на орбиту первого тайконавта Ян Ливэя.

На станции "Тяньгун-1" побывало шестеро китайских астронавтов (тайконавтов).

К "Тяньгун-1" было совершено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первый китайский космонавт Ян Ливэй стал национальным героем

В конце марта 2016 года "Тяньгун-1" прекратила функционирование, превысив проектный срок службы на 2,5 года. В сентябре того же года на смену "Тяньгун-1" была запущена одномодульная станция "Тяньгун-2".

В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и Международной космической станции.

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