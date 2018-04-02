Украинка Музычук победила на чемпионате Европы по блиц-шахматам
Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы в соревнованиях по молниеносным шахматам (блиц). Она победила на женском чемпионате континента, который накануне завершился в грузинском Батуми.
В целом в соревнованиях приняли участие 77 шахматистов из разных стран мира.
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В данной разновидности шахмат участникам давалось 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход.
В итоге 28-летняя украинка набрала 10 очков из 14 возможных, что обеспечило ей лидерство.
Накануне в соревнованиях по быстрым шахматам (рапид) украинка завоевала в Грузии 3-е место.
Там на всю партию участникам выделялось 10 минут.
В 2016 году львовянка Анна Музычук получила титул чемпионки мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу.
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В прошлом году украинская шахматистка бойкотировала чемпионат мира по шахматам в Саудовской Аравии. Она объяснила это несогласием с местными традициями, а именно требованием одевать абайю - традиционное арабское платье с рукавами.
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На данный момент украинка Музычук занимает 3-е место в разделе классические шахматы в мировом рейтинге Международной шахматной федерации.
В разделе "рапид" г-жа Музычук занимает 1-е место, а в разделе "блиц" - 5-е.