Затопленная Ахтырка: полиция пересела на лодки
Из-за весеннего паводка город Ахтырку Сумской области почти на метр затопило водой. Об этом сообщает Национальная полиция.
Там также рассказали, что полицейские помогают местным жителям на лодках.
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"В помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок", - говорится в сообщении.
Подтоплены дома и хозяйственные помещения.
"Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смерть или травматизм людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж", - комментирует ситуацию начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько.
Как написал в сети Facebook один из жителей города Борис Чикало: "Ночью даже было перекрыто движение на участке автотрассы Ахтырка-Харьков".
Он также разместил в соцсети фотоснимки и добавил, что вода почти достигла уровня центрального моста.
Страница Ахтырского городского совета в Facebook объясняет, что причиной паводка стало повреждение шлюзов.
"На Вербное воскресенье в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернечинского ОТГ, и вода из пруда затопила город Ахтырку", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, на месте происшествия также работают бригады ГСЧС, медиков и горисполкома.
Спасательные работы продолжаются.