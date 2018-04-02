Уволили ректора медуниверситета Богомольца Амосову
Министерство здравоохранения Украины уволило ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Отмечается, что приказ об увольнении подписал госсекретарь Минздрава Артем Янчук еще 30 марта.
Согласно сообщению, г-жа Амосова утром 2 апреля во время брифинга подписала документы об ознакомлении с приказом.
Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении университет получил в пятницу вечером.
В феврале министерство отстранило от должности ректора на время служебной проверки.
Официальная причина
Утром 20 февраля в Минздраве сообщили, что из-за отсутствия договора между медуниверситетом и Центром тестирования студенты третьего курса стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен.
"Обращаем внимание, что студенты-стоматологи НМУ стали единственными среди всех своих коллег из 13-ти вузов, для которых сегодня не состоялся лицензионный экзамен", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для разрешения ситуации Минздрав поручил Центру тестирования назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату сдачи лицензионного экзамена.
Претензии сторон
Екатерина Амосова, дочь известного врача-ученого Николая Амосова, называет увольнение "расправой" за то, что она отказалась расторгнуть соглашение о бесплатном получении услуг от центра тестирования. Документ подписал еще предыдущий ректор.
Г-жа Амосова обвиняет заместителя министра Александра Линчевского в том, что он угрожал ей увольнением, если она не перейдет на платные услуги центра тестирования.
"Это был шантаж, что пока Амосова не разорвет сотрудничество на бесплатной основе и не подпишет другой договор, студентам не выдадут сертификаты, и мы выставим это так, что Амосова не выполняет контрактные обязательства", - заявила отстраненная ректор.
В свою очередь, Александр Линчевский все обвинения отвергает и подчеркивает, что причина отстранения исключительно из-за срыва тестирования.
"Минздрав неоднократно направлял письма с рекомендациями сотрудничать с Центром тестирования для заключения договоров для проведения лицензированного интегрированного экзамена", - заявил замминистра.
Также Екатерина Амосова была недовольна назначением и. о. ректора профессора университета Богомольца Михаила Захараша, с которым у нее полгода продолжается открытый конфликт.
"Писал мне жалобы в течение последних двух месяцев на министра Авакова и Грицака. Почему я знаю? Потому что ко мне приходил сотрудник МВД и расспрашивал об этих жалобах", - рассказала Амосова.
Впоследствии заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский сообщил также об отстранении директора Центра тестирования Ирины Булах из-за ситуации в Национальном медицинском университете.
Предшествующий скандал
Ранее руководство университета обвинили в доведении до самоубийства студентки из Туркменистана.
По данным следствия, 30 января 2018 года студентка медицинского университета им. Богомольца вышла из вуза и не вернулась домой.
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Следователи установили, что Мукаддас Насырлаева прыгнула с моста Патона 30 января. С 17 февраля подразделения ГСЧС ищут тело девушки в Днепре.
Как отмечают в прокуратуре, есть основания проверить информацию, что на такой поступок девушку могли подтолкнуть проблемы в университете и недоразумения с руководством.
В университете заявили, что виза студентки была просрочена, поэтому ее отчислили.
Хотя адвокаты пропавшей заявляют, что это деканат по работе с иностранными студентами медуниверситета вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу.
Девушка училась на первом курсе на стоматолога.