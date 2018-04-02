Уволили ректора медуниверситета Богомольца Амосову

Копірайт зображення UNIAN

Министерство здравоохранения Украины уволило ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что приказ об увольнении подписал госсекретарь Минздрава Артем Янчук еще 30 марта.

Согласно сообщению, г-жа Амосова утром 2 апреля во время брифинга подписала документы об ознакомлении с приказом.

Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении университет получил в пятницу вечером.

В феврале министерство отстранило от должности ректора на время служебной проверки.

Официальная причина

Утром 20 февраля в Минздраве сообщили, что из-за отсутствия договора между медуниверситетом и Центром тестирования студенты третьего курса стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен.

"Обращаем внимание, что студенты-стоматологи НМУ стали единственными среди всех своих коллег из 13-ти вузов, для которых сегодня не состоялся лицензионный экзамен", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для разрешения ситуации Минздрав поручил Центру тестирования назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату сдачи лицензионного экзамена.

Претензии сторон

Екатерина Амосова, дочь известного врача-ученого Николая Амосова, называет увольнение "расправой" за то, что она отказалась расторгнуть соглашение о бесплатном получении услуг от центра тестирования. Документ подписал еще предыдущий ректор.

Г-жа Амосова обвиняет заместителя министра Александра Линчевского в том, что он угрожал ей увольнением, если она не перейдет на платные услуги центра тестирования.

"Это был шантаж, что пока Амосова не разорвет сотрудничество на бесплатной основе и не подпишет другой договор, студентам не выдадут сертификаты, и мы выставим это так, что Амосова не выполняет контрактные обязательства", - заявила отстраненная ректор.

В свою очередь, Александр Линчевский все обвинения отвергает и подчеркивает, что причина отстранения исключительно из-за срыва тестирования.

"Минздрав неоднократно направлял письма с рекомендациями сотрудничать с Центром тестирования для заключения договоров для проведения лицензированного интегрированного экзамена", - заявил замминистра.

Также Екатерина Амосова была недовольна назначением и. о. ректора профессора университета Богомольца Михаила Захараша, с которым у нее полгода продолжается открытый конфликт.

"Писал мне жалобы в течение последних двух месяцев на министра Авакова и Грицака. Почему я знаю? Потому что ко мне приходил сотрудник МВД и расспрашивал об этих жалобах", - рассказала Амосова.

Впоследствии заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский сообщил также об отстранении директора Центра тестирования Ирины Булах из-за ситуации в Национальном медицинском университете.

Предшествующий скандал

Копірайт зображення WWW.FACEBOOK.COM/KYIV.GP.GOV.UA Image caption Мукаддас Насырлаева училась на первом курсе на стоматолога

Ранее руководство университета обвинили в доведении до самоубийства студентки из Туркменистана.

По данным следствия, 30 января 2018 года студентка медицинского университета им. Богомольца вышла из вуза и не вернулась домой.

• Самоубийство туркменской студентки в Киеве: что нам известно

Следователи установили, что Мукаддас Насырлаева прыгнула с моста Патона 30 января. С 17 февраля подразделения ГСЧС ищут тело девушки в Днепре.

Как отмечают в прокуратуре, есть основания проверить информацию, что на такой поступок девушку могли подтолкнуть проблемы в университете и недоразумения с руководством.

В университете заявили, что виза студентки была просрочена, поэтому ее отчислили.

Хотя адвокаты пропавшей заявляют, что это деканат по работе с иностранными студентами медуниверситета вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу.

Девушка училась на первом курсе на стоматолога.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram