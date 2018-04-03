Обмен заложниками: кто тянет время?

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Гуманитарная группа на переговорах в Минске 4 апреля будет говорить об "активизации усилий" по освобождению украинских заложников на оккупированных территориях, а также в России. Об этом в сети Facebook сообщила представитель Украины Ирина Геращенко.

По ее словам Украина настаивает, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее.

"Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках, мы хотим большей солидарности мира для их освобождения. Мы действительно ищем различные пути и варианты освобождения, к сожалению, все зависит не только от нашей воли и желания, а от РФ", - подчеркнула Геращенко.

В то же время, как сообщил в эксклюзивном интервью Виктор Медведчук, "представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных".

По словам Медведчука "такой обмен мог бы состояться даже сегодня, но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена".

По информации переговорщика, на оккупированных территориях находятся 37 украинцев, которых хотят вернуть. В то же время на подконтрольной Украине территории находятся 104-109 человек, которых разыскивают в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

27 декабря состоялась первая волна обмена.

Из плена сепаратистов были освобождены 74 человека, 73 из которых прибыли на подконтрольную Киеву территорию (еще одна женщина решила остаться с семьей в Донецке).

В другую сторону - в Луганск и Донецк - отправились 233 человека.

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