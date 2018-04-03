Грузовик растерял слонов на автомагистрали в Испании

  • 3 апреля 2018
Раненого слона поднимают при помощи специального крана Копірайт зображення Ayuntamiento de Pozo Cañada
Image caption Раненого слона поднимают при помощи специального крана

На юго-востоке Испании пришлось закрыть автостраду в результате аварии грузовика, перевозившего слонов.

Инцидент произошел вблизи города Альбасете в регионе Мурсия.

Водитель грузовика, который принадлежит цирку, не пострадал.

В грузовике находилось пять слонов.

Один из них погиб от травм, другие, среди которых было двое раненых, разбежались по автостраде.

Их пришлось эвакуировать с проезжей части с помощью крана.

Грегорио Серрано, директор государственного департамента, отвечающего за безопасность транспортных путей, разместил в соцсети видео эвакуации слонов.

По его словам, причина аварии грузовика расследуется.

Местная полиция разместила в соцсети фото слонов, которые ходили по автостраде.

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