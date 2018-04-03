Грузовик растерял слонов на автомагистрали в Испании

Копірайт зображення Ayuntamiento de Pozo Cañada Image caption Раненого слона поднимают при помощи специального крана

На юго-востоке Испании пришлось закрыть автостраду в результате аварии грузовика, перевозившего слонов.

Инцидент произошел вблизи города Альбасете в регионе Мурсия.

Водитель грузовика, который принадлежит цирку, не пострадал.

В грузовике находилось пять слонов.

Один из них погиб от травм, другие, среди которых было двое раненых, разбежались по автостраде.

Skip Twitter post by @Gserrano_DGT Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.

Их пришлось эвакуировать с проезжей части с помощью крана.

Грегорио Серрано, директор государственного департамента, отвечающего за безопасность транспортных путей, разместил в соцсети видео эвакуации слонов.

По его словам, причина аварии грузовика расследуется.

Skip Twitter post by @PoliciaAlbacete A-30 cortada por caída de camión con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autovía dirección Murcia a la altura de pozo Cañada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 апреля 2018 г.

Местная полиция разместила в соцсети фото слонов, которые ходили по автостраде.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram