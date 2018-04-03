Националисты вывели тысячи активистов на "борьбу с олигархами"

Националисты проводят в центре Киева марш "За украинское будущее без олигархов".

К шествию присоединились активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов", ОУН и "С-14".

В начале акции возле стадиона Динамо собралось более тысячи участников. Среди них много молодежи.

По словам организаторов мероприятия, их цель - донести свои требования до власти.

Поэтому учасники марша планировали пройти по правительственныму кварталу - мимо зданий Кабинета Министров, Верховной Рады и Администрации Президента.

Среди лозунгов марша, в частности, "Вернем Украину в украинские руки".

На марше присутствовали несколько патрульных полицейских и представители специального противоконфликтного подразделения "полиция диалога".

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