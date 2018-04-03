В Китае семья нашла дочь после 24 лет поисков

Копірайт зображення THECOVER.CN Image caption Кон Инг нашла своих родителей

После длительных поисков в Китае семья нашла дочь, которая исчезла 24 года назад.

Вонг Мингинг и его жена Лю Денгянг все это время не оставляли надежды найти дочь. Отец специально устроился таксистом в городе Чэнду в надежде случайно ее подобрать как пассажира.

Необычайная история всколыхнула Китай, где многие люди празднуют это счастливое воссоединение. Родители с дочкой впервые встретились во вторник.

Воссоединиться семье помогли социальные сети - дочь сама связалась с родителями, увидев сообщение о поисках.

Дочь Вонга Кифен исчезла в трехлетнем возрасте.

Родители продавали фрукты на улице и однажды отвлеклись на работу, а когда закончили обслуживать покупателя в своей придорожной лавке, то увидели, что дочь исчезла.

Они потратили годы на поиски ребенка в городе и его окрестностях, давая объявления в газетах. Пара, у которой была еще одна дочь, никогда не уезжала из города Чэнду в надежде, что Кифен вернется.

В 2015 году Вонг решил расширить поиски, став водителем такси.

Копірайт зображення CFP Image caption Вонг Мингинг раздавал всем пассажирам своего такси листовки

В своей машине на заднем стекле он разместил большой плакат с информацией, а также раздавал листовки всем пассажирам.

У семьи не было фотографии Кифен, поэтому отец использовал фотографии ее сестры в том возрасте, так как они были очень похожи.

Его уникальный подход к поискам привлек внимание китайских СМИ.

"Однажды моя дочь может просто сесть в машину!" - цитировали его журналисты.

Долгожданное воссоединение

В течение десятилетий китайская полиция идентифицировала нескольких женщин, которые могли быть Кифен, однако тесты ДНК этого не подтвердили.

Прорыв произошел в прошлом году, когда полицейский художник прочитал историю Вонга и решил нарисовать, как могла бы сейчас выглядеть Кифен. Картинку распространили в интернете.

Копірайт зображення THECOVER.CN Image caption Кон Инг прилетела к родителям с собственной дочерью и мужем

За тысячу километров, в другом конце страны женщина по имени Кон Инг увидела картинку. Ее поразило то, насколько она похожа на изображение на фотографии.

Она связалась с Вонгом в начале года и узнала, что имеет определенные общие черты с пропавшей дочерью. В частности, шрам на лбу, а также ощущение тошноты во время плача.

Они провели анализ ДНК, и на этот раз результат был положительным.

Во вторник отец, мать и дочь воссоединились - Кон Инг прилетела в город Чэнду.

Она заявила, что ей все говорили, что у нее нет матери, но теперь она знает, что она есть.

Местные СМИ отмечают, что Кон Инг росла в городе в 20 километрах от Чэнду, однако не уточняют, как получилось, что ее отлучили от родителей.

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