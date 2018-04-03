В США женщина хотела разбудить сына электрошокером
В американском штате Аризона женщину обвинили в использовании электрошокера для того, чтобы поднять сына с постели.
40-летнюю Шеррон Доббинс обвиняют в том, что она использовала устройство против 17-летнего подростка, чтобы тот приготовился к пасхальной службе.
Доббинс вменяют насилие над детьми.
В суде она заявила, что активировала электрошоковый пистолет, но не воспользовалась им.
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Однако в полиции отмечают, что на ноге подростка нашли две небольшие шишки.
В понедельник судья освободил Доббинс из-под стражи без залога, хотя и с определенными условиями.
"После того, как вас освободят, вы не должны владеть никаким оружием, включая тазер (электрошоковый пистолет. - Ред.)", - обратился к женщине судья, сообщает KSAZ-TV.
Полиция изъяла у Доббинс ее электрошоковый пистолет.