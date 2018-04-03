Острова Фиджи: "Изменения климата нас уничтожают"
Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама заявил, что его островное тихоокеанское государство из-за изменений климата вынуждено бороться "за выживание".
По его словам, острова страдают от практически постоянных смертоносных ураганов.
Байнимарама выступил после того, как ураган "Джози" на этих выходных привел к наводнению на главном острове Фиджи Вити-Леву и гибели четырех человек.
В 2016 году в результате урагана "Уинстон" на Фиджи погибли 44 человека. Страна с населением около миллиона человек потеряла треть экономического производства.
Фрэнк Байнимарама отметил, что из-за климатических изменений мощные ураганы в регионе стали более жестокими.
Он отметил, что стране приходится учиться проитивостоять новым страшным вызовам.
В прошлом году премьер-министр Фиджи принял активное участие в конференции по климатическим изменениям в немецком Бонне.
Климат планеты меняется постоянно. Однако нынешний период потепления происходит гораздо быстрее, чем подобные изменения в прошлом.
Климатические изменения могут вызвать дефицит пресной воды и увеличить количество погибших от наводнений, штормов, жары и засухи.