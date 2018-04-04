В Москве загорелся торговый центр: один погибший

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Пожар в "Персее для детей": рассказы очевидцев

Один человек погиб и шестеро получили ожоги в результате пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве. Возгорание произошло в одном из складских помещений на последнем этаже здания.

Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, один человек, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. По данным МЧС, погибший - сотрудник торгового центра.

Пострадали также шестеро пожарных. По словам главы ГУ МЧС Ильи Денисова, приехавшего на место пожара, один из раненых спасателей находится в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из здания ТЦ эвакуировали 60 человек. Сейчас пожар потушен, подъезды к нему блокированы. Пострадавших забрали 2 медицинских вертолета, сообщил начальник главка.

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Торговый центр "Персей для детей" расположен на Малой Семеновской улице. Пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что из-за сложной планировки пожарным было трудно добраться до очага возгорания.

Как сообщили в московском управлении МЧС, при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения, персонал ТЦ действовал хорошо.

Копірайт зображення Шарифулин Валерий

В марте госпожарнадзор проводил проверку ТЦ "Персей для детей", были выявлены некоторые нарушения, одно из них на момент пожара не было устранено, но повлияло на ход ЧП, сообщил Илья Денисов.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Он унес жизни 64 человек, большинство из которых дети.

По версии следователей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в силовом кабеле над ванной с поролоновыми кубиками.

Следственный комитет также подтвердил, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов, дожидаясь спасателей.

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