За какие посты Facebook блокирует российскую "фабрику троллей"
Соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц и профилей российского "Агентства интернет-исследований" (ООО "Интернет-исследования", более известное в СМИ как "фабрика интернет-троллей". - Ред).
Об этом на своей странице написал основатель Facebook Марк Цукерберг.
По словам Цукерберга, заблокированные аккаунты использовались для политического влияния на русскоязычных пользователей из России, Украины, Азербайджана и Узбекистана.
Некоторые из страниц принадлежали российским СМИ, но в то же время контролировались агентством.
"Это российское агентство неоднократно, путем обмана, пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России", - добавил основатель Facebook.
Руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос уточнил на официальной странице соцсети, что речь идет о блокировании 75 Facebook и 65 Instagram аккаунтов, а также 138 страниц.
По его словам, больше всего подписчиков у заблокированных страниц было в России (488 тыс.) и в Украине (170 тыс.).
Стамос также опубликовал образцы рекламных сообщений, которые распространяли за деньги "Интернет-исследования". Всего компания потратила на них 167 тыс. долларов США (начиная с 1 января 2015 года).
Ответственный за безопасность также анонсировал запуск инструмента, который позволит пользователям самостоятельно проверять, подписаны ли они на страницы российского агентства.
"Мы знаем, что Агентство интернет-исследований и другие - плохие актеры, которые пытаются обмануть Facebook. Они всегда меняют свою тактику, чтобы спрятаться от нашей команды по безопасности. Но мы будем продолжать борьбу и привлечем гораздо больше людей и технологий для повышения безопасности в Facebook", - говорится в сообщении.
В начале 2015 года ряд российских СМИ опубликовали журналистские расследования об ООО "Интернет-исследования", прозванном "фабрикой интернет-троллей".
В них говорилось, что компания нанимает людей, чтобы те комментировали посты в соцсетях и на сайтах в интернете.
В феврале 2018 года Соединенные Штаты обвинили "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.
Обвинения предъявили 13 россиянам, которые, согласно обвинительному акту, еще с 2014 года распространяли информацию, представлявшую в негативном свете кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Россия все обвинения о вмешательстве в выборы категорически отрицает.