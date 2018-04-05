Трамп передумал немедленно выводить войска из Сирии

Копірайт зображення AFP Image caption Американский воинский контингент в Сирии насчитывают около 2000 человек

Президент США Дональд Трамп не будет выводить американских военных из Сирии немедленно, несмотря на данное на прошлой неделе обещание, что США очень скоро оттуда уйдут.

Как сообщается, переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что группировка "Исламское государство", если ее не сдерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали. Как говорилось в заявлении, группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий.

Как заявил в среду в беседе с американским телеканалом NBC оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад, добавил источник NBC.

Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Турция, Иран и Россия

В среду Турция, Иран и Россия после встречи Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани в Анкаре договорились приложить усилия, чтобы ускорить стабилизацию в Сирии.

Все три страны играют в конфликте значительную роль, хотя выступают на разных сторонах: Россия и Иран поддерживают президента Башара Асада, а Турция - оппозицию.

Однако лидеров объединяет неприязнь к Вашингтону и уверенность в том, что теперь контроль над ситуацией в Сирии в их руках, сообщает корреспондент ВВС в Турции Марк Лоуэн.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф в беседе с Арабской службой Би-би-си заявил, что США приняли неверное решение, решив ввести войска в Сирию.

Играя на противоречиях между этническими группами, США своим вмешательством разделили сирийцев, сказал министр.

Почему Трамп хочет вывести войска?

Выступая перед членами строительных профсоюзов в Огайо на прошлой неделе, Трамп заявил, территория, все еще остающаяся под контролем ИГ, будет освобождена в ближайшее время.

Копірайт зображення EPA Image caption Трамп заявил, что у ИГ удалось отбить почти 100% территории

"Пусть теперь об этом позаботятся другие. Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал Трамп. - Мы вернемся в нашу страну, где мы и должны быть".

Также СМИ сообщили, что президент приказал госдепартаменту заморозить более 200 млн долларов помощи на восстановление Сирии, выделенных решением уволенного в марте главы этого ведомства Рекса Тиллерсона.

Почему американские военные хотят остаться

Представители действующей в Сирии коалиции под предводительством США утверждают, что экстремисты из ИГ потеряли контроль над 98% территории, которую когда-то удерживали в Сирии и Ираке. Однако группировка не побеждена полностью, подчеркивают они.

ИГ по-прежнему контролирует территорию на востоке Сирии, в долине реки Евфрат, где наступление Демократических сил замедлилось из-за того, что курдские отряды вынуждены были отойти на северо-запад страны, в Африн, который осаждали поддерживаемые Турцией ополченцы.

"Мы в Сирии, чтобы бороться с ИГ. Это наша миссия, она не выполнена, и мы ее выполним", - заявлял ранее спецпредставитель Трампа Бретт Макгерк.

Копірайт зображення AFP Image caption Предоставление помощи сирийцам, которые хотят вернуться в свои дома, поможет предотвратить возрождение ИГ в регионе, считают в Вашингтоне

Командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Уотел заявил во вторник на пресс-конференции: "Самое сложное, я думаю. впереди, а именно, стабилизация этих районов, консолидация отвоеванного, помощь людям, которые хотят вернуться в свои дома, долгосрочные вопросы восстановления и другие вещи, которыми нужно будет заняться".

В январе Рекс Тиллерсон, пребывавший тогда на посту главы госдепа, заявил, что США будут сохранять военное присутствие в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ, противодействовать влиянию Ирана и покончить с семилетней войной в стране.

Тиллерсон добавил, что США не могут позволить себе повторить ошибку 2011 года, когда ранний вывод войск из Ирака позволил иракской ветви "Аль-Каиды" выжить и со временем превратиться в ИГ.

Опасный вакуум

Анализ корреспондента ВВС в госдепартаменте США Барбары Плетт Ашер

Пентагон опасается, что полный вывод войск из Сирии оставит в стране опасный вакуум.

По сути это было бы уступкой контролируемой США территории режиму президента Башара Асада и поддерживающей его России и предательством по отношению к союзникам Америки в Сирии.

Кроме того, Вашингтон отказался бы от попыток повлиять на послевоенное положение в стране с учетом своих интересов и интересов своих союзников в регионе.

Этот шаг противоречил бы стратегии администрации США по стабилизации разрушенных боями регионов, согласно которой предоставление помощи людям, которые хотят вернуться в свои дома, поможет предотвратить возрождение ИГ. Этот подход поддерживают и Пентагон, и госдепартамент.

Кроме того, вывод войск позволил бы Ирану расширить свое и без того значительное влияние в Сирии и в регионе. Это обеспокоит Израиль, который не хочет допустить присутствия иранской армии у своих границ, и Саудовскую Аравию, основного регионального противника Ирана.

Почему Трамп передумал?

Как сообщается, Трамп переменил решение выводить войска США из Сирии в ближайшее время, поговорив во вторник со своими советниками на национальной безопасности и военными.

По словам анонимного сотрудника администрации, рассказавшего об этой встрече каналу NBC, министр обороны Джеймс Мэттис заявил Трампу, что контингент США в Сирии и так сокращается, а полный вывод означал бы потерю территории, отвоеванной США и союзниками.

Копірайт зображення Reuters Image caption В октябре сирийская оппозиция отбила у ИГ город Ракку

Трамп согласился отложить вывод войск и не стал устанавливать крайний срок, но ясно дал понять, что недоволен долгосрочным американским военным присутствием в Сирии, говорит этот чиновник.

Позже Белый дом выпустил заявление, в котором говорилось, что США остаются приверженными идее уничтожения ИГ в Сирии и посоветуются с партнерами по поводу дальнейших действий.

"Мы ожидаем, что страны региона, как и страны, находящиеся за его пределами, а также ООН, будут добиваться достижения мира и предотвращения возрождения ИГ", - говорилось в заявлении.

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