СБУ: покушение на Мосийчука организовали спецслужбы России

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Мосийчук сразу после взрыва заявил, что заказчики - в России

Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла взрыв у телеканала "Эспрессо". Тогда погибли два человека, а Игорь Мосийчук получил ранения.

Взрыв 24 октября 2017 года был покушением на убийство народного депутата Игоря Мосийчука по заказу спецслужб Российской Федерации, утверждают в СБУ.

"Оперативник ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей", - сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Спецслужбы России якобы завербовали исполнителей взрыва, когда те находились в Крыму и России.

СБУ утверждает, что следователи установили трех непосредственных исполнителей покушения, двое из которых сбежали в Россию, а одного удалось задержать.

Именно задержанный якобы у себя в гараже устанавливал взрывчатку на мопед, который использовали для покушения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мопед, в который заложили взрывчатку

Во время обыска в этом гараже правоохранители нашли оружие и взрывчатку.

24 октября 2017 года у телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, а еще несколько получили тяжелые ранения, в том числе и член парламента Игорь Мосийчук и известный политолог Виталий Бала. Взрыв осуществили с помощью припаркованного мопеда, на который закрепили взрывчатку.

Это не первый подобный инцидент и громкое убийство в Украине, в организации которого украинские власти обвиняют Россию.

Официальная Москва ранее категорически отрицала причастность к подобным нападениям.