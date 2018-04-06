Австралия шокирована гибелью 2400 овец
Правительство Австралии проведет расследование из-за гибели тысяч овец на корабле при экспорте за границу.
По данным правительства, примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия из города Перт в три страны Ближнего Востока в августе прошлого года.
Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпроуд заявил, что он "был шокирован и глубоко обеспокоен" материалами, которые ему предоставили защитники животных.
"Это источник доходов австралийских фермеров. Торговля должна проводиться должным образом", - рассказал он в эфире одной из телерадиокомпаний.
По данным правительства, уровень смертности на борту корабля составил 3,76% из 63 800 овец. Это вдвое больше, чем предусмотрено для обязательного официального расследования.
Корабль направлялся в Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил чиновник, но отказался рассказывать детали жалобы, полученной от зоозащитников.
"Живой экспорт" и раньше вызывал горячие дискуссии в Австралии.
Общественные организации по защите прав животных неоднократно призывали прекратить экспорт живых товаров при неудовлетворительных условиях перевозки.
В 2011 году Австралия на полгода приостановила такую торговлю с Индонезией после выхода документального фильма о жестоком обращении с животными.