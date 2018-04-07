Юниорская хоккейная команда разбилась в ДТП в Канаде
Автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком неподалеку от канадского города Тисдейл, куда ехала на матч с Nipawin Hawks.
В автобусе находились спортсмены в возрасте от 16 лет до 21 года. На данный момент известно о 14 погибших. Еще 14 человек пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии.
Авария произошла в пятницу в 17:00 по местному времени (2:00 субботы по Киеву).
Игра, на которую ехали хоккеисты, была отменена. Обстоятельства трагедии выясняются.
Соболезнования родственникам погибших уже выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце вместе с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии", - написал Трюдо на своей странице в Twitter.
О точном числе пострадавших не сообщается.
На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы.