Посольство России в Британии просит о встрече с Борисом Джонсоном

Копірайт зображення Reuters Image caption Глава МИД Британии Борис Джонсон очень резко высказывался в адрес России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Российское посольство в Лондоне попросило о встрече посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Представитель посольства заявил, что пришло время встретиться и обсудить ход расследования по делу Сергея и Юлии Скрипаль, а также целых ряд других двусторонних вопросов.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", - заявил пресс-секретарь посольства.

В посольстве также отметили, что считают крайне неудовлетворительным текущий уровень сотрудничества с Форин-офисом.

"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", - заявил пресс-секретарь.

В МИД Британии подтвердили, что получили запрос российской стороны и ответят в ближайшее время.

После происшествия в Солсбери Борис Джонсон крайне резко высказывался в адрес России и лично Владимира Путина, сравнив его даже в одном из выступлений с Адольфом Гитлером.

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