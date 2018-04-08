Копірайт зображення Aggregate IQ Image caption Компания, основанная в Британской Колумбии, отрицает связи с Cambridge Analytica или ее материнской компанией SCL

Facebook приостановил сотрудничество с канадской фирмой, которая сыграла ключевую роль в кампании за выход Британии из ЕС.

Соцмедийный великан говорит, что AggregateIQ (AIQ) могла некорректно использовать данные подписчиков.

Facebook ссылается на данные по связям с Cambridge Analytica (CA), консультативной компанией, которую обвиняют в некорректном использовании персональных данных миллионов пользователей соцсети.

AIQ отвергает как то, что она является частью CA или ее материнской компании SCL, так и некорректное использование данных из Facebook.

Организаторы кампании за выход Британии из ЕС (Vote Leave) заплатили AIQ 2,7 млн фунтов (3.8 млн долларов) накануне референдума о членстве в ЕС в июне 2016 года.

Бывший волонтер, который принимал участие в кампании за "брексит", заявил, что Vote Leave заплатили 625 000 фунтов другой фирме, чтобы обойти лимиты на расходы во время кампании, тогда как основная сумма досталась АIQ. Организаторы кампании за "брексит" отрицают какие-либо нарушения.

Интернет-страница AIQ когда-то цитировала главу кампании за выход из ЕС Доминика Каммингса, который говорил, что не имеет "никаких сомнений, что Vote Leave достигла значительной части своего успеха благодаря работе AggregateIQ".

"Мы не справились бы без них", - говорилось в цитате, которая впоследствии была удалена из сайта.

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Всего AIQ получила 3,5 млн фунтов от различных групп, которые вели агитацию за "брексит". В ноябре прошлого года британская избирательная комиссия возобновила расследование расходов Vote Leave во время подготовки к референдуму.

"В свете последних свидетельств того, что AggregateIQ может быть аффилирована с SCL и могла в результате этого некорректно получать данные пользователей FB, мы добавили их в список компаний, с которыми прекращаем сотрудничество на время расследования", - заявил представитель Facebook.

"Наше внутреннее расследование продолжается, и мы готовы к сотрудничеству со всеми следователями и регуляторными органами", - говорится в заявлении Facebook.

В то же время в сообщении на сайте AIQ утверждается, что компания является "на 100% канадской по собственности и деятельности" и "никогда не была и не является частью Cambridge Analytica или SCL".

"Aggregate IQ никогда не оперировала и не имела доступ к каким-либо данным или базам данных Facebook, в некорректном получении которых обвиняют Cambridge Analytica."

В компании также отрицают, что когда-то их сотрудником был Крис Вайль, который и заявил о том, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей. В Facebook заявили, что утечка данных может касаться 87 млн пользователей. Зато в CA говорят, что получили данные не более чем 30 млн человек, и уже полностью удалили эти данные.

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