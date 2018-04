В понедельник Facebook расскажет, чьи данные передали Cambridge Analytica

Копірайт зображення Facebook Image caption Два варианта сообщений - с и без указания, что личная информация пострадала

Начиная с 19.00 по Киеву Facebook сообщит пользователям, есть ли они среди 87 млн профилей, информацию о которых передали компании Cambridge Analytica.

Каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений относительно того, пострадала ли его частная информация.

В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.

Facebook считает, что компания Cambridge Analytica могла получить данные около 87 млн пользователей. Такие оценки ранее обнародовал руководитель отдела технологий Facebook Майк Шропфер.

Facebook столкнулся с серьезной критикой после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные миллионов пользователей.

Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу "This Is Your Digital Life", не зная, что эти данные собирали незаконно.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг готовится к двухдневным показаниям в Конгрессе США.

В рамках расследования передачи информации третьей стороне Facebook также прекратил сотрудничество с фирмой по анализу данных Cubeyou.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководитель Facebook Марк Цукерберг готовится к двухдневным показаниям в Конгрессе США.

Технический гигант должен разобраться, собирала ли Cubeyou данные для академических целей, а затем использовала для коммерческой выгоды, имея партнерские договоренности в Британии с Кембриджским университетом.

Расследование начали после расследования канала CNBC по персональному теста "You Are What You Like".

Компанию Cubeyou создали для помощи таким бизнесам, как издатели и рекламодатели, чтобы определять маркетинговую стратегию.

Пока неизвестно, помогала ли она распространять политические идеи, как это было в случае с компанией Cambridge Analytica.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram