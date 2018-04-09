Стрелявшего по окнам в Киеве задержали за хулиганство

Копірайт зображення Національна поліція України Image caption Мужчина в субботу открыл огонь из пистолета по окнам соседних домов

Киевская полиция задержала мужчину, который стрелял из пистолета по окнам соседей.

Инцидент произошел в одном из центральных районов - Соломенском - на улице Митрополита Липкивского.

Правоохранители говорят, что в субботу к ним обратились жительницы сразу двух домов, которые рассказали о том, что их окна были прострелены пулями.

Копірайт зображення Національна поліція України Image caption Пуля, изъятая в одной из квартир, по окнам которой стреляли

Информации о пострадавших в результате стрельбы не поступало.

Полиция установила, что по окнам стреляли из пистолета из дома напротив.

Впоследствии правоохранители идентифицировали и задержали стрелка. В его доме нашли пистолет и стреляную гильзу.

Копірайт зображення Національна поліція України Image caption Почему мужчина решил пострелять из пистолета по жилым домам, правоохранители не сообщают

Почему он открыл огонь, полиция не сообщает.

Сейчас мужчину задержали по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Личность задержанного не раскрывают.

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