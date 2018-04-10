В Китае упала шеститонная статуя императора

Копірайт зображення AFP Image caption Лицо основателя династии Цинь расплющилось от удара об землю

Шеститонная статуя основателя китайской династии Цинь из-за сильного ветра упала с постамента в городе Биньчжоу.

19-метровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом на землю, в результате чего оно расплющилось от удара, сообщает правительственная газета Global Times.

Статую быстро подняли с помощью кранов и вывезли.

"Этого от людей точно не скроешь. Сегодня у каждого с собой есть телефон, как такое скрыть?", - сказал изданию один из рабочих, который поднимал статую.

На снимках видно, что статуя была полой внутри и держалась на металлическом каркасе.

Основатель династии Цинь Шихуанди объединил Китай под своей властью в 221-206 гг. до нашей эры, завоевав все основные китайские провинции.

Копірайт зображення AFP Image caption Так монумент выглядел до падения

Во время его правления построили первые фрагменты Великой Китайской стены, а после смерти вместе с императором похоронили по меньшей мере 8100 терракотовых статуй китайских воинов и лошадей реальных размеров - знаменитую "терракотовую армию".

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