Знімок моделі Playboy на священній горі обурив маорі

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Знятися на верхівці гори - здавалось би, вдала ідея для тих, хто полює на гарне фото для свого Facebook чи Instagram.

А якщо ви модель Playboy, за якою стежать у соцмережах 300 тисяч користувачів, чому би іще й не роздягнутися при цьому?

Саме це зробила Джейлін Кук, піднявшись на гору Таранакі, що в Новій Зеландії.

Але місцеві маорі вважають цей крок вкрай недоречним. Верхівка цього вулкану для них священна.

"Це все одно, що хтось би зайшов у собор святого Петра у Ватикані і зняв оголене фото", - сказав BBC Денніс Нгаваре, речник місцевих маорі.

"Це священне місце і подібні речі просто дуже недоречні", - додав він.

Священний предок

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Фото пані Кук, яка піднялася на гору разом із партнером, зроблене кілька днів тому.

Воно з'явилось у її акаунті в Instagram і отримало близько 10 тисяч лайків. Джейлін Кук сама походить із Нової Зеландії.

"Люди можуть сказати: це ж лише каміння й земля, тож як їх можна осквернити?" - каже пан Нгаваре.

Але маорі вважають вулкан місцем поховання засновника свого племені - і сам вулкан вважають предком.

Зазвичай навіть просто підніматися на гору вважається недоречним. Це роблять вкрай рідко для церемоніальних цілей.

Відтоді, як країну колонізували британці, місцеве плем'я мало що вирішувало щодо гори. Сьогодні маорі приймають те, що туристи хочуть видряпатися на красивий вулкан.

"Ми лише віднедавна отримали деякий вплив на те, що там відбувається", - пояснює речник місцевих маорі.

"Ми просто просимо людей виявляти повагу. Цей випадок - лише один із низки дражливих прикладів, коли люди не знають, як поводитися на горі".

Голова місцевого округу Нейл Волцке погоджується, що вчинок моделі був недоречним.

"Не думаю, що це зображення саме собою образливе - просто таке недоречно знімати на верхівці гори Таранакі, бо це місце, яке має велике значення для маорі", - розповів він BBC.

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Це вже не перший випадок, коли фото оголених людей на горах викликає негативну реакцію.

У червні 2015 року поведінка групи західних туристів на горі Кінабалу в Малайзії викликала хвилю обурення. Зокрема, дехто поклав на них відповідальність за смертоносний землетрус, що стався після цього.

Туристам дозволили залишити Малайзію лише після суду і штрафу. Крім того, кілька днів вони провели у в'язниці.