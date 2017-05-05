В Індії конфіскований алкоголь "з'їли щури"

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Поліція в східному індійському штаті Біхар заявила, що тисячі літрів конфіскованого спиртного зникли, бо їх з'їли щури.

У тому штаті минулого року заборонили продаж і вживання алкоголю. Відтоді поліція конфіскувала 900 000 літрів спиртного.

Керівник поліції столиці штату - міста Патна - Ману Махарадж сказав, що у вівторок йому повідомили, що значна частина цього алкоголю втрачена через щурів.

Поліція оголосила про розслідування цих повідомлень.

Головний міністр штату Біхар Нітіш Кумар повідомив про заборону алкоголю невдовзі після вступу на посаду в минулому році. Це вважали способом знизити рівні домашнього насильства, злочинності і злиднів.

Поліція згодом почала операції з вилучення по всьому штату спиртних напоїв. Крім того, понад 40 тисяч людей було затримано за незаконне зберігання алкоголю в своїх будинках і магазинах.

Внаслідок цієї операції у відділках поліції зберігалися великі кількості конфіскованого алкоголю - як речові докази.

Деякі поліційні відділки навіть орендували приватні приміщення з холодильними камерами для зберігання пляшок.

Копирайт изображения Prashant Ravi Image caption Поліція заарештувала за незаконне зберігання алкоголю понад 40 тисяч людей

Понад 1000 відділків поліції тепер отримали вказівку регулярно проводити облік їхніх запасів конфіскованого алкоголю.

Пан Махарадж сказав в інтерв'ю газеті The Hindi, що і самих поліцейських регулярно перевірятимуть на вживання алкоголю.

"Якщо вони не пройдуть перевірку на спиртне, то, відповідно до нових жорстких законів, можуть навіть втратити роботу", - сказав він.

Закон передбачає, що будь-хто, кого впіймають на споживанні чи продажу спиртного, може бути покараний ув'язненням до 10 років.