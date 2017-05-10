Кіт Гарбуз буде змагатися у конкурсі зі схуднення

Копирайт изображения NEWSLINE MEDIA/PDSA Image caption Кіт Гарбуз

Кіт із надмірною вагою із Абердіна, який застряг у дверцятах, був обраний для участі у змаганні зі схуднення.

Гарбуз - прихильник залишків морозива і чіпсів - єдиний учасник PDSA Pet Fit Club (Peoples Dispensary for Sick Animals - благодійна ветеринарна організація) із Шотландії.

Семирічний рудий кіт буде змагатися із шістьома іншими домашніми улюбленцями із різних регіонів Британії, включно із котами, собаками і одним кроликом.

Гарбуз важить 10,2 кг і має схуднути на 3,2 кг.

Тепер йому доведеться розпочати сувору шестимісячну дієту і напружену програму вправ.

"Застряг"

21-річна Челсі Муллен із містечка поблизу Абердіна є хазяйкою Гарбуза і його сестри Манюньки (яка не страждає на ожиріння) відтоді, як вони були кошенятами.

Копирайт изображения NEWSLINE MEDIA/PDSA Image caption Головний ветеринар PDSA Фіона Гредж хоче допомогти Гарбузу

"Здається, вони обидва їдять однакову кількість їжі, єдина відмінність у тому, що Гарбуз взагалі не рухається. Він лише лежить," - розповіла вона.

"Кілька днів тому Гарбуз застряг у кошачих дверцятах. Це була дуже стресова ситуація, бо він не міг рушити ані вперед, ані назад. І з того часу він не наважується користуватися дверцятами".

"Ми хотіли б, аби Гарбуз трохи схуднув і почав радіти, навчився грати із своїми іграшками та сестрою Манюнькою знову, але понад усе ми хочемо, щоб він схуд, аби бути здоровим".

"Він дуже щасливий, дружній та лагідний кіт, але він перетворився на ледащо", - також додала хазяйка Гарбуза.

"Його щоденні вправи нині складаються із пересування з ліжка на диван, потім до миски із їжею і назад. Він дуже неохоче виходить надвір, оскільки це означає, що треба встати із дивану".

"Гарбуз найчастіше їсть суху їжу і йому подобаються усіляки кошачі смаколики. Він також любить залишки морозива і чіпси. Він готовий на все, аби отримати їжу".

"Серйозні ризики"

Головний ветеринар PDSA Фіона Гредж, яка допомагатиме Гарбузу із дієтою, каже, що "надмірна вага домашніх улюбленців є проблемою, яка загострюється і стосується мільйонів тварин у Британії".

"Надмірна вага може нести серйозні ризики для здоров'я і підвищує шанси на захворювання, які накладають на житя тварин обмеження чи несуть смертельну загрозу, включно із артритом, діабетом і сердцевими захворюваннями".

"За допомогою PDSA Pet Fit Club ми змінимо спосіб життя Гарбуза, аби його вага зменшилася до більш здорового рівня. Ми підтримуватимемо його на кожному кроці впродовж наступних шести місяців".