Японців застерігають від гібриду смертельної риби фугу

Копирайт изображения AFP Image caption Перед приготуванням отруйні внутрішні органи риби фугу слід видалити

Новий гібридний вид риби фугу може опинитися на тарілках японців, й існує ризик, що шеф-кухарі, незнайомі з анатомією цієї риби, можуть не видалити її смертельну отруту.

Експерти покладають провину за появу нових видів на зміни клімату, оскільки ця риба почала мігрувати зі свого звичайного середовища в Японському морі до Тихого океану і змішуватися з іншими видами риб цієї ж родини.

Науковці японського Національного університету рибальства, виявили, що понад половина досліджених ними риб фугу є гібридами.

В результаті, повідомляє видання Mainichi Daily News, гібридні види досить важко визначити на рибних ринках.

За словами професора Хіроші Такахаші, ймовірність того, що гібриди опиняться на тарілках споживачів, зростає.

Смертельна страва

Проблема, з якою стикаються біологи й кухарі, полягає в тому, як правильно ідентифікувати нові види фуги. Це потрібно для того, аби під час приготування видалити органи, що містять смертельну речовину, - такі, як печінка або яєчники.

Навіть найдрібніша помилка може вбити того, хто скуштує неправильно приготовану рибу.

Тож, професор Такахаші закликав до пошуку нових методів оцінки фугу, аби уникнути смертей через те, що її можуть неправильно ідентифікувати.

Втім, існує й інший спосіб обійти цю проблему японцям, які готові заплатити до 35000 єн (315 доларів) за страву з фугу.

Деякі дослідники твердять, що вивели рибу фугу без токсинів. Вони хочуть, аби уряд країни послабив закони і дозволив подавати цю рибу із печінкою, яка вважається найсмачнішою частиною цієї риби.

Рішення із цього питання мають ухвалити до кінця цього року.