В Аргентині створили парк розваг на тему Ісуса
У центрі столиці Аргентини Буенос-Айресі відкрили тематичний парк Tierra Santa (у перекладі - "Свята земля"), який називає себе першим парком на релігійну тематику у світі.
У Tierra Santa відтворили вулиці Єрусалиму за часів Ісуса Христа.
Відвідувачі специфічного парку можуть гуляти вузькими вуличками, на яких стоять пластикові пальми, статуї людей, а також актори, які відтворюють важливі сцени з життя Ісуса.
Перед входом в релігійний парк вишиковуються довгі черги родин та молодих подружніх пар.
Багато з них приїхали з різних куточків Аргентини. Однак іноземних туристів тут зустрінеш нечасто.
Парк є майже місцем паломництва для деяких відвідувачів, адже в ньому поєднані релігійні традиції та кітчеві розваги.
Головною родзинкою релігійного парку розваг є 18-метрова механічна статуя Ісуса Христа, яка щогодини піднімається на вершину макету гори Голгофи.
Це з'явлення супроводжується гучним хоровим виконанням ораторії Георга Фрідріха Генделя "Месія".
Коли гігантський Ісус повністю піднімається на гору, він закриває очі та піднімає долоні до неба, що викликає надзвичайне хвилювання у глядачів, які спостерігають за цією виставою біля підніжжя гори.
Персонал релігійного парку одягнутий відповідно до стилістики того часу.
Відвідувачі "Святої землі" можуть сфотографуватися біля охоронця, одегненого як давній римлянин, або купити вафлі в кафе, стилізованому на тему Близького Сходу.
Нагадування про ХХІ століття надходять лише зовні: парк розташований неподалік міжнародного аеропорту ім. Хорхе Ньюбері, тому щодекілька хвилин над штучними пальмами пролітають літаки.