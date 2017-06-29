В Аргентині створили парк розваг на тему Ісуса

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Відвудувачі фотографуються на тлі Голгофи - гори, на якій розіп'яли Ісуса

У центрі столиці Аргентини Буенос-Айресі відкрили тематичний парк Tierra Santa (у перекладі - "Свята земля"), який називає себе першим парком на релігійну тематику у світі.

У Tierra Santa відтворили вулиці Єрусалиму за часів Ісуса Христа.

Відвідувачі специфічного парку можуть гуляти вузькими вуличками, на яких стоять пластикові пальми, статуї людей, а також актори, які відтворюють важливі сцени з життя Ісуса.

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Попри автентичний стародавній одяг працівниці парку доводиться прибирати сучасними засобами

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Сцена, що зображає римських солдат, які одягають Ісусу на голову терновий вінок

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Відвідувачі парку мають змогу відчути себе глядачами в амфітеатрі

Перед входом в релігійний парк вишиковуються довгі черги родин та молодих подружніх пар.

Багато з них приїхали з різних куточків Аргентини. Однак іноземних туристів тут зустрінеш нечасто.

Парк є майже місцем паломництва для деяких відвідувачів, адже в ньому поєднані релігійні традиції та кітчеві розваги.

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Усі охочі можуть зробити селфі на тлі будинку в римському стилі

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Туристи можуть придбати листівки та іншу християнську атрибутику

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption На горі парку височить статуя Ісуса Христа

Головною родзинкою релігійного парку розваг є 18-метрова механічна статуя Ісуса Христа, яка щогодини піднімається на вершину макету гори Голгофи.

Це з'явлення супроводжується гучним хоровим виконанням ораторії Георга Фрідріха Генделя "Месія".

Коли гігантський Ісус повністю піднімається на гору, він закриває очі та піднімає долоні до неба, що викликає надзвичайне хвилювання у глядачів, які спостерігають за цією виставою біля підніжжя гори.

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Туристи спостерігають за "появою" статуї Ісуса на горі

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Відвідувачі можуть придбати сувеніри на свій смак

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Працівник парку хоча й продає сучасні перекуски, одягнений у відповідний добі Ісуса одяг

Персонал релігійного парку одягнутий відповідно до стилістики того часу.

Відвідувачі "Святої землі" можуть сфотографуватися біля охоронця, одегненого як давній римлянин, або купити вафлі в кафе, стилізованому на тему Близького Сходу.

Нагадування про ХХІ століття надходять лише зовні: парк розташований неподалік міжнародного аеропорту ім. Хорхе Ньюбері, тому щодекілька хвилин над штучними пальмами пролітають літаки.

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Жінка розглядає статую римського воїна

Копирайт изображения Erica Canepa Image caption Статуя Ісуса, який перетворює хліб і вино в Тіло й Кров Христові