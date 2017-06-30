Російський телеканал пропонує геям квитки в один бік
У Росії релігійний телеканал пропонує оплатити геям авіаквиток, щоб вони емігрували на Захід.
Цього тижня у відео, опублікованому в соцмережах, телеканал Царьград ТВ оголосив конкурс для геїв, де головний приз - квиток за кордон.
"Буквально нещодавно у Каліфорнії - найліберальнішому штаті в США, до речі, - запропонували полегшити видання зелених карт для російських збоченців", - сказав в ефірі ведучий Андрій Афанасьєв.
Цей канал часто використовую образливі окреслення стосовно представників ЛГБТ-спільноти.
"Працівники Царьград ТВ підтримують цю ініціативу. Навіть більше: ми готові оплатити квиток в один бік кожному, хто дійсно планує емігрувати, і навіть можемо надати медичну довідку, яка б доводила, що вони содоміти чи мають інші форми збочень", - додав ведучий.
"Ми дійсно хочемо, щоб ви поїхали туди, де можете відкрито віддаватися своїм гріхам".
Телеканал каже, що не "тролить" глядачів, а дійсно прагне зробити "добру справу".
Однак російський сексопатолог в інтерв'ю виданню "Афіша" сказав, що таких довідок ніхто в Росії не видає, бо сексуальна орієнтація не є хворобою.
Російський аналог Fox News
Царьград - це нішовий супутниковий телеканал, відкритий з метою поширення християнсько-православних цінностей.
На це вказує і його назва, яка натякає на релігійну і політичну орієнтацію засновників. Редакція твердить, що телеканал дивляться чверть населення Росії.
Засновник телеканалу Костянтин Малофєєв - підприємець і палкий прихильник Володимира Путіна. Він сказав, що вважає свій телеканал відповідником американського Fox News.
Царьград ТВ часто критикує західні країни за "низький рівень моральності".
Царьград - "дикуни"
Кілька людей зацікавилися пропозицією телеканалу, хоча й наразі незрозуміло, наскільки вона серйозна.
"Це схоже на виграшний білет, який дозволить мені виїхати з цієї довбаної країни. Що мені подавати?" - запитує один.
Більшість людей, які відреагували на цей кліп, обурюються і називають працівників каналу дикунами та погрожують заблокувати його в своїх інформаційних стрічках.
Однак є і ті, хто підтримав таку позицію каналу."Я за. Нехай геї забираються до США. У нас у Росії є свої цінності. Православні. Божі", - написав один користувач.
У Росії поширене упереджене ставлення до геїв, а політичні лідери часто змальовують представників ЛГБТ-спільноти як аморальних і збочених. Це питання також часто використовують для критики Заходу, де немає дискримінації за статевою орієнтацією.
Автор репортажу Ярослава Кірюхіна
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