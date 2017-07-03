Англія: суперкар McLaren розбили вщент

Копирайт изображения Trowbridge Fire Station Image caption Схоже, що ато в'їхало у фасад будинку

Суперкар McLaren розбився вщент і згорів після того, як в'їхав у стіну будинку в Англії. Аварія сталася у містечку Хейвуд, графство Вілтшир.

Водій та пасажир моделі 570S, яка коштує понад 185 тисяч доларів, відбулися незначними травмами.

Пожежників на місце аварії викликали о 6:30 у неділю зранку.

Прибувши на місце, вони виявили, що пасажир та водій вже звільнилися із палаючого спортивного автомобіля, який застряг під уламками стіни.

Копирайт изображения Trowbridge Fire Station Image caption Пожежників на місце аварії викликали зранку в неділю

Image caption Кріс Еванс робив огляд McLaren 570S у передачі Top Gear

На знімках, зроблених рятувальниками, все ще видніються шматки корпуса авто із високоякісною фарбою помаранчевого кольору.

Наразі невідомо, з якою швидкістю рухався McLaren перед зіткненням.

За словами пожежників, те, що водій та пасажир змогли самотужки покинути місце аварії, є "абсолютно неймовірним".

"Перед тим, як в'їхати у будинок, авто розламало навпіл стовп ліній електропередачі, заштовхавши його верхню частину всередину будинку через вікно", - сказав представник команди рятувальників Демієн Бінс.

На проїжджій частині, за його словами, у підсумку опинився оголений електричний кабель, тому рятувальникам довелося рухатися в обхід, аби дістатися місця аварії.

Автомобіль потужністю 563 кінських сили може розганятися від нуля до 100 кілометрів на годину всього за 3,2 секунди.