Gangnam Style більше не домінує на YouTube

Копирайт изображения Schoolboy/Universal Republic Records Image caption Gangnam Style мав найбільше переглядів на YouTube впродовж п'ятьох років

Кліп на пісню Gangnam Style корейського виконавця Psy більше не є найпопулярнішим відео на YouTube.

Мегахіт репера із Південної Кореї мав найбільшу кількість переглядів впродовж останніх п'ятьох років.

Свого часу чудернацьке відео стало настільки популярним, що зламало лічильник YouTube із змусило компанію переписати свій програмний код.

Але врешті першість перейняло інше музичне відео - See You Again у виконанні Wiz Khalifa та Charlie Puth.

Кліп на поп-баладу станом на момент написання матеріалу переглянули 2 895 875 500 - проти 2 894 580 952 у Psy.

Це означає, що якщо сумувати усі перегляди, відео See You Again дивилися майже 22 тисячі років. Якби усі ці перегляди довелося б зробити одній людині, вона б мусила безперервно дивитися це відео, починаючи ще з часів останнього льодовикового періоду.

Копирайт изображения Atlantic Records Image caption Charlie Puth написав See You Again, а репер Wiz Khalifa додав читку на вимогу компанії-кіновиробника

Пісню написали для фільму "Форсаж 7" - вона лунає під час фінальних титрів, у пам'ять про актора Пола Вокера. Він виконував одну з головних ролей у фільмі, але загинув у ДТП до того, як роботу над фільмом завершили. Його роль завершував брат - Коді Вокер.

Завдяки сентиментальній ліриці, ця композиція стала однією із найчастіше виконуваних поп-пісень під час поховальних церемоній у Британії.

У 2015 пісня здобула і Греммі, і Оскара.

Копирайт изображения Universal Studios Image caption Пісня присвячена акторові Полу Вокеру, який трагічно загинув під час перерви у зйомках фільму "Форсаж 7"

Відео набрало мільйон переглядів впродовж півроку.

Загалом 47 відео із топ-50 на YouTube є музичними.

Згідно з аналізом Midia Research, кожен перегляд на відеосервісі забезпечує 0.001 долара для музичної індустрії.