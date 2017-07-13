У Техасі чоловік застряг в банкоматі на дві години

Копирайт изображения KZTV Image caption У записках, які чоловік передавав через отвір для друку чеків, чоловік просив зателефонувати його начальнику

Американець провів більше двох годин всередині банкомату. Він передавав записки з проханнями про допомогу через отвір для друку чеків, щоб привернути до себе увагу.

Чоловік ремонтував відділення Bank of America в місті Корпус-Крісті на узбережжі Мексиканської затоки і застряг всередині банкомату, в якому користувачі могли зняти гроші не виходячи з авто.

Свій мобільний телефон він залишив у машині.

Інцидент стався в середу 12 липня.

Понад дві години чоловік, ім'я якого не називають, намагався привернути увагу користувачів банкомату, які продовжували спокійно знімати гроші.

Копирайт изображения KZTV Image caption Поліцейський Річард Олден вирішив, що все це розіграш

Поліцейські, що прибули на місце, спочатку вирішили, що це розіграш, але потім вибили двері банку і визволили "в'язня".

"Так, звичайно, ми чули слабкий голос з банкомату, але були впевнені, що це жарт", - розповів поліцейський Річард Олден.

"Будь ласка, допоможіть. Я застряг тут, у мене немає телефону. Будь ласка, зателефонуйте моєму начальнику", - йшлося у записці, що потрапила до рук користувачеві банкомату. Далі був вказаний номер телефону.

"Все скінчилося добре. Але ви ніколи у своєму житті не побачите, щоб хтось застряг всередині банкомату. Це якесь божевілля", - прокоментував випадок поліцейський Олден.