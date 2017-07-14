Наречена з Аляски послухала серце свого покійного сина
Наречений американки Беки Тьорні зробив їй незвичайний подарунок на весілля - можливість послухати, як б'ється серце її покійного сина.
Син Бекі Трістон помер в 2015 році у 19 років.
Її наречений Келлі привів на церемонію Джейкоба Кілбі - молодого чоловіка, якому пересадили серце Трістона.
"Я почав планувати цей сюрприз з Джейкобом за чотири або п'ять місяців. Він приголомшливий молодий чоловік. Ми закликаємо всіх стати донорами органів. Це рятує життя інших людей і назавжди змінило нашу", - розповів Келлі BBC.
40-річна Бекі також послухала биття серця її сина через стетоскоп, який приклала до грудей Джейкоба.
Джейкоб розповів BBC, що це були "приголомшливі емоції".
Бекі написала на Facebook, що весілля було найкращим днем у її житті.
Про Джейкоба вона також додала: "Безсумнівно, це - кращий подарунок... найприголомшливіший сюрприз. Дякую за турботу про серце Трістона. Спасибі за те, що ти тут".
Для того, щоб зробити Бекі сюрприз, Джейкоб подолав майже п'ять тисяч кілометрів, коли їхав із Каліфорнії в Аляску.
На весіллі він був одним із бояр.