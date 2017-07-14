Бейонсе показала світу фото своїх близнюків

Копирайт изображения Instagram/Beyonce Image caption Світлина Бейонсе з близнюками за годину набрала понад мільйон лайків в Instagram співачки

Американська поп-зірка відсвяткувала місяць з дня народження своєї двійні і вперше опублікувала світлину з близнюками.

На фото 35-річна співачка позує в блакитний вуалі з близнюками на руках.

Бейонсе також повідомила, що малюків звуть Сер Картер і Румі.

"Серу Картеру і Румі сьогодні виповнюється місяць", - підписала фотографію Бейонсе, додавши ряд емодзі sз зображеннями складених у молитві рук, чоловіка, жінки, маленької дівчинки і двох малюків.

Лише за годину світлина набрала понад мільйон лайків в Instagram поп-зірки.

У Бейонсе і репера Джей Зі є п'ятирічна донька на ім'я Блю Айві.

Фотографія, на якій Бейонсе стоїть босоніж в саду на тлі квіткового арки, за стилем наслідує лютневу фотосесії співачки.

Світлину з тієї фотосесії зірка виклала в мережу, повімляючи про свою вагітність.

Фото із зображенням вагітної Бейонсе зібрало рекордну кількістю лайків в Instagram.

Копирайт изображения Beyonce/Instagram Image caption Фотографія вагітної Бейонсе побила рекорди Instagram

Секрет імен

Як відомо, справжнє ім'я реп-виконавця Джей Зі - Шон Картер.

За словами Бейонсе, близнюків звуть Сер Картер і Румі. Чи означає це, що ім'я одного з близнюків - Сер Картер Картер, а у Румі лише одне ім'я?

Мати Бейонсе Тіна прояснила це питання.

"Привіт, Сер Картер і Румі Картер", - написала вона і додала, що у пари народилися хлопчик і дівчинка.

Бейонсе і Джей Зі - не перша подружня пара, яка обирає почесний титул іменем для своїх дітей.

Наприклад, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест назвали свою доньку Сейнт ("свята"), Майкл Джексон - свого старшого сина Принцом, а брат Джексона назвав сина Джермейн Джермаджесті ( "його величність Джер").

Румі - дуже популярне японське жіноче ім'я.

Подейкують, що зіркова пара назвала доньку на честь іншої Румі - перської поетеси XIII століття.