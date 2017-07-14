Китай: у магазині встановили "кабіни для чоловіків, що нудьгують"

Копирайт изображения The Paper Image caption У скляній кабіні можна пограти у відеоігри

Китайський універмаг встановив спеціальні приміщення, де чоловіки зможуть зачекати своїх дружин, які пішли на шопінг.

Як повідомляє китайська газета The Paper, торгівельний центр "Глобальна бухта" в Шанхаї встановив кілька скляних кабін, в яких чоловіки зможуть розважитися, замість того, щоб ходити за дружинами, які здійснюють покупки.

Усередині кожної такої кабіни встановили крісло, комп'ютер і великий екран, там чоловіки зможуть пограти у відеоігри 90-х років.

Поки що ця послуга безкоштовна. Але за словами працівників магазину, вже в найближчі місяці за користування кабінами почнуть стягувати невелику платню.

Сплатити за послугу можна буде через мобільний телефон.

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Кілька чоловіків, які вже випробували такі кабіни, розказали журналістам, що їм сподобалася ця ідея.

"Чудово, я тільки що зіграв в Tekken 3 і знову відчув себе школярем", - сказав один з них.

"Там немає ані вентиляції, ані кондиціонера. Я грав хвилин п'ять - і увесь змокрів", - розповів інший чоловік. Проте він також відзначив, що ідея корисна.

У соцмережах Китаю з гумором зустріли появу кабін для чоловіків, що нудьгують.

В інтернеті сперечалися про те, чи варто їх поширювати.

Один з учасників дискусії вважає, що такі кабіни заохочують чоловіків приєднуватися до сімейних походів у магазин.

З ним згодні не всі. "Якщо мій чоловік просто хоче грати в старі комп'ютерні ігри, який сенс брати його з собою?" - написала жінка.