Китай: у магазині встановили "кабіни для чоловіків, що нудьгують"
Китайський універмаг встановив спеціальні приміщення, де чоловіки зможуть зачекати своїх дружин, які пішли на шопінг.
Як повідомляє китайська газета The Paper, торгівельний центр "Глобальна бухта" в Шанхаї встановив кілька скляних кабін, в яких чоловіки зможуть розважитися, замість того, щоб ходити за дружинами, які здійснюють покупки.
Усередині кожної такої кабіни встановили крісло, комп'ютер і великий екран, там чоловіки зможуть пограти у відеоігри 90-х років.
Поки що ця послуга безкоштовна. Але за словами працівників магазину, вже в найближчі місяці за користування кабінами почнуть стягувати невелику платню.
Сплатити за послугу можна буде через мобільний телефон.
Кілька чоловіків, які вже випробували такі кабіни, розказали журналістам, що їм сподобалася ця ідея.
"Чудово, я тільки що зіграв в Tekken 3 і знову відчув себе школярем", - сказав один з них.
"Там немає ані вентиляції, ані кондиціонера. Я грав хвилин п'ять - і увесь змокрів", - розповів інший чоловік. Проте він також відзначив, що ідея корисна.
У соцмережах Китаю з гумором зустріли появу кабін для чоловіків, що нудьгують.
В інтернеті сперечалися про те, чи варто їх поширювати.
Один з учасників дискусії вважає, що такі кабіни заохочують чоловіків приєднуватися до сімейних походів у магазин.
З ним згодні не всі. "Якщо мій чоловік просто хоче грати в старі комп'ютерні ігри, який сенс брати його з собою?" - написала жінка.