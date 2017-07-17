У Британії опублікували портрет принца Чарльза та Камілли

Копирайт изображения PA Image caption Камілла одягнена у синій костюм від Фіони Клер

На 70-й день народження дружини британського принца Чарльза Камілли опублікували офіційний портрет принца Вельського та герцогині Корнуольської.

На фото, зробленому в травні, зображено Чарльза та Каміллу у ранковій кімнаті їхнього лондонського будинку Кларенс Хаус.

Фотограф Маріо Тестіно описав герцогиню як "прекрасну особу".

Герцогиня відсвяткувала своє день народження на вихідних у будинку подружжя в Глостерширі.

Тестіно, відомий своїми гламурними знімками багатих та відомих, уперше зняв Чарльза та Каміллу у 2006 році на святкування їхньої першої річниці одруження для журналу Vogue.

Британський фотограф перуанського походження каже, що коли вперше зустрів Каміллу понад десять років тому, то "відкрив для себе добру і прекрасну людину з чудовим почуттям гумору".

Він додав: "Я мав честь знімати її королівську високість принца Вельського та герцогиню Корнуольську в цю дуже важливу дату".

Копирайт изображения MARIO TESTINO Image caption Тестіно декілька разів фотографував членів королівської родини

Тестіно є улюбленцем королівської родини. Він робив офіційні фотографії принца Вільяма та герцогині Кембриджської у 2010 році, а також сфотографував принца Джорджа та принцесу Шарлотту для офіційних портретів.

Одним з найвідоміших портретів Тестіно стала фотографія принцеси Діани, зроблена за місяць до її смерті у 1997 році.