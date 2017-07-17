У Китаї заборонили Вінні-Пуха

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Заборона казкового персонажа Вінні-Пуха може видатися дивакуватим рішенням китайської влади, хоча насправді це є частиною боротьби з блогерами, які так намагаються обійти цензуру в Китаї.

Вінні-Пух поповнив список божевільних та веселих інтернет-посилань на китайських лідерів.

Ім'я цього милого персонажа мультфільмів та його зображення блокують у соцмережах, тому що блогери порівнюють його з головою КНР.

Коли Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Японії Синдзо Абе обмінялися одним з найнезвичніших рукостискань в історії, користувачі порівняли його з рукостисканням Вінні-Пуха та віслючка Іа.

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А потім був момент, коли президент Сі Цзіньпін виставив голову з люку в даху свого лімузина, оглядаючи військо, інтернет відреагував картинкою іграшкового Вінні на машинці.

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Йдеться не лише про те, що китайські цензори не терплять глузування з лідера КНР, вони не хочуть, щоби дитячий персонаж став різновидом онлайн-евфемізму генерального секретаря Комуністичної партії Китаю.

Вінні-Пух дошкуляв китайській владі і раніше, однак нова заборона цього персонажа з'явилася через це, що триває підготовка до з'їзду Комуністичної партії Китаю.