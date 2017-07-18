Американець вижив після 40 хвилин без пульсу

Копирайт изображения Ogburn family Image caption Джон Огберн із поліцейськими, які врятували його життя

У штаті Північна Кароліна чоловіка повернули до життя через 40 хвилин після того, як у нього зник пульс.

26 червня у 36-річного Джона Огберна зупинилося серце. У цей час він працював за своїм ноутбуком.

Двоє поліцейських, які випадково опинилися поблизу, почали серцево-легеневу реанімацію за хвилину після дзвінка 911.

Вони по черзі реанімували пана Огберна близько 42 хвилин, поки його пульс не відновився.

Зазвичай вже через 20 хвилин після того, як людина не подає ознак життя, працівники швидкої можуть не реанімовувати серце.

Пан Огберн - батько трьох дітей.

Другий шанс

Щоб допомогти чоловіку відновитися, у лікарні в нього викликали штучну кому.

Йому порадили не сідати за кермо наступні півроку і повільно повертатися у робочий ритм.

Він каже, що загалом почувається добре. Хіба що в грудях досі болить.

Пан Огберн розповідає, що хоче якнайкраще використати свій другий шанс на життя, і зараз намагається зрозуміти, як це зробити.

Безцінні хвилини

Доктор Майкл Курц, доцент Школи медицини при Університеті Алабами заявляє, що без серцево-легеневої реанімації шанси вижити при зупинці серця щохвилини падають на 10%.

У США поза межами лікарень щороку фіксують понад 350 000 випадків зупинки серця.

90% таких випадків мають летальний кінець. Тільки у 46% випадків людям надають допомогу до приїзду парамедиків.