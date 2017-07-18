Пародія на фото Бейонсе стала інтернет-хітом

Копирайт изображения EPA Image caption Шерон Келлевей каже, що спародіювала Бейонсе для сміху і вислала фото подрузі

Перша фотографія Бейонсе з новонародженими близнюками набрала понад 9 млн лайків на Instagram.

Водночас пародія на цей образ, яку зробила ірландка з графства Корк, також стала хітом інтернету.

Шерон Келлевей із міста Кілворт відтворила фото Бейонсе зі своїми п'ятимісячними близнюками та рожевою ковдрою у власному садку.

"Я побачила зображення [Бейонсе], воно було чудовим. Тож я накинула рожеву ковдру та зробила свою версію", - розповіла жінка ВВС.

Копирайт изображения Beyonce/Instragram Image caption Оригінальне Instragram-фото Бейонсе з новонародженими близнюками

Жінку сфотографувала її шестрічна донька.

Вона додає, що є фанаткою Бейонсе - її пісень та фотографій.

Пані Келлевей каже, що це задумувалося як жарт. Жінка вислала фото своєму чоловіку та подрузі, що живе в Канаді.

А подруга умовила жінку опублікувати зображення у соцмережах.

Копирайт изображения Sharon Kellaway

Фотографія одразу стала мегапопулярною - про неї згадували місцеві, ірландські та міжнародні медіа.

"Лише цього ранку я була в ефірах у Канаді та Австралії", - каже Шерон.

Ірландка, яка займається вихованням дітей, каже, що вона є звичайною жінкою, "чия ідея гарного дня полягає у тому, щоб з'їздити в зоопарк у Дубліні".

За її словами, популярність фото її приголомшила.

"Зі мною ніколи не траплялося нічого подібного - тепер за мною весь час слідкують репортери", - дивується Шерон.