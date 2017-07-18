Пародія на фото Бейонсе стала інтернет-хітом
Перша фотографія Бейонсе з новонародженими близнюками набрала понад 9 млн лайків на Instagram.
Водночас пародія на цей образ, яку зробила ірландка з графства Корк, також стала хітом інтернету.
Шерон Келлевей із міста Кілворт відтворила фото Бейонсе зі своїми п'ятимісячними близнюками та рожевою ковдрою у власному садку.
"Я побачила зображення [Бейонсе], воно було чудовим. Тож я накинула рожеву ковдру та зробила свою версію", - розповіла жінка ВВС.
Жінку сфотографувала її шестрічна донька.
Вона додає, що є фанаткою Бейонсе - її пісень та фотографій.
Пані Келлевей каже, що це задумувалося як жарт. Жінка вислала фото своєму чоловіку та подрузі, що живе в Канаді.
А подруга умовила жінку опублікувати зображення у соцмережах.
Фотографія одразу стала мегапопулярною - про неї згадували місцеві, ірландські та міжнародні медіа.
"Лише цього ранку я була в ефірах у Канаді та Австралії", - каже Шерон.
Ірландка, яка займається вихованням дітей, каже, що вона є звичайною жінкою, "чия ідея гарного дня полягає у тому, щоб з'їздити в зоопарк у Дубліні".
За її словами, популярність фото її приголомшила.
"Зі мною ніколи не траплялося нічого подібного - тепер за мною весь час слідкують репортери", - дивується Шерон.