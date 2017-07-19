Пісня Despacito побила рекорд стрімінг сервісів

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Латинський хіт Despacito виконавця Luis Fonsi став найпопулярнішою піснею всіх часів на музичних стрімінг сервісах. І це лише через півроку після релізу.

На усіх стрімінг сервісах загалом сингл програли 4,6 мільярдів разів.

Раніше цей рейтинг очолювала пісня Джастіна Бібера Sorry.

"Якесь божевілля", - коментує успіх свого хіта Fonsi.

Він співає іспанською і зізнається, що намагався написати танцювальний хіт, але не очікував такого шаленого успіху.

Синг очолив музичні рейтинги у 45 країнах, зокрема й в Британії.

Despacito - це "шматочок" сонячного чуттєвого реггетона. Назва перекладається як "Повільно" і натякаєна на манеру спокушання Fonsi.

Пісня стала хітом у Латинській Америці після свого релізу у січні, але отримала популярність в англомовному світі після того, як Джастін Бібер виконав ремікс на неї.

Його версія Despacito (Remix) стала феноменом стрімінг сервісів, передусім Spotify та Apple Music.

Вона посіла четверту сходинку в рейтингу відео, яке найчастіше дивились на YouTube, і просувається до третьої. Інші лідери рейтингу - це хіти, яким вже по кілька років.