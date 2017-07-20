Папуга став свідком вбивства

Копирайт изображения ABC

У Мічигані жінку визнали винною у вбивстві її чоловіка, й цей злочин бачив папуга.

Гленна Дурам застрелила свого чоловіка Мартіна у 2015 році, а потім пробувала накласти на себе руки. Спроба виявилась невдалою.

Вбивство бачив домашній папуга подружжя.

Пізніше папуга повторював слова "Не стріляй!" голосом чоловіка, повідомила колишня дружина вбитого, в якої зараз живе птах.

"Свідчення" африканського сірого папуги на прізвисько Бад не використовували у суді.

49-річну пані Дурам визнали винною у вбивстві, їй винесуть вирок наступного місяця.

Image caption Бад, африканський сірий папуга, схожий на птаха на фото

Колишня дружина Мартіна Дурама Христина Келлер раніше заявила, що папуга повторює розмову подружжя, яку він чув у ніч вбивства і закінчилась вона словами "Не стріляй!".

Мати вбитого сказала, що "папуга підхоплює все що завгодно, зокрема лайки".

Прокурор штату Мічиган спочатку хотів використати "слова" папуги як доказ у справі про вбивство, але пізніше це відхилили. Він додав, що птаха навряд чи "заслухають" на суді як свідка.