Папуга став свідком вбивства
У Мічигані жінку визнали винною у вбивстві її чоловіка, й цей злочин бачив папуга.
Гленна Дурам застрелила свого чоловіка Мартіна у 2015 році, а потім пробувала накласти на себе руки. Спроба виявилась невдалою.
Вбивство бачив домашній папуга подружжя.
Пізніше папуга повторював слова "Не стріляй!" голосом чоловіка, повідомила колишня дружина вбитого, в якої зараз живе птах.
"Свідчення" африканського сірого папуги на прізвисько Бад не використовували у суді.
49-річну пані Дурам визнали винною у вбивстві, їй винесуть вирок наступного місяця.
Колишня дружина Мартіна Дурама Христина Келлер раніше заявила, що папуга повторює розмову подружжя, яку він чув у ніч вбивства і закінчилась вона словами "Не стріляй!".
Мати вбитого сказала, що "папуга підхоплює все що завгодно, зокрема лайки".
Прокурор штату Мічиган спочатку хотів використати "слова" папуги як доказ у справі про вбивство, але пізніше це відхилили. Він додав, що птаха навряд чи "заслухають" на суді як свідка.