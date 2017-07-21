Гігантський павук у багажі приїхав з Австралії до Британії

Копирайт изображения Dave Aldridge Image caption Чоловік, який виявив павука, пробіг більше кілометра

Працівник британської компанії Britannia Movers International у Сурреї, який розбирав багажний контейнер з Австралії, був шокований, коли побачив 18-сантиметрову тварину.

Павук розміром з морську свинку змусив чоловіка, що працює в транспортній компанії, накивати п'ятами.

Тварина виявилася у контейнері з речами однієї родини, в якому вона подолала відстань у майже 16 тисяч км. Подорож тривала понад три місяці, тож павуку пощастило, що він у ній вижив.

Дейв Олдрідж, менеджер Britannia Movers International, зловив павука, який налякав одного з його колег.

Пан Олдрідж розповів, що посадив тварину у коробку для їжі та приніс додому показати 6-річному сину, поки його не забрали представники Королівського товариства з запобігання жорстокості щодо тварин.

Копирайт изображения RSPCA Image caption Павук розміром близький до такої пляшки з водою

У тому ж транспортному контейнері знайшли залишки сарани, тож павуку було, чим поживитися в подорожі. Але дивовижно, що він витримав так довго без води, а також вражає те, що його не розчавило речами в контейнері.

Павука відправили у притулок для тварин Хітроу, де шукатимуть спеціаліста за доглядом для нього.

Це не перша тварина, яку у цій транспортній компанії знаходили в контейнерах, але цей павук лідирує за розмірами.

Цей павук належить до виду Heteropoda maxima, який за розмахом ніг може сягати 30 см.