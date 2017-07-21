У Лондоні за торгівлю лимонадом оштрафували п'ятирічну дитину

Копирайт изображения ANDRE SPICER Image caption Через дії поліцейських дівчинка розплакалася

У Лондоні п'ятирічну дівчинку оштрафували на 150 фунтів (близько 195 доларів) за продаж лимонаду.

Батько дівчинки Андре Спайсер розповів, що його дочка продавала лимонад по 50 пенсів за склянку з маленького прилавка в районі Майл Енд на сході Лондона.

Тисячі музичних фанатів в цей час проходили повз по дорозі на фестиваль Lovebox.

Спайсер розповів, що його дочці сподобалася ідея організувати невелику "крамничку" біля будинку.

"Вона просто хотіла, щоб люди посміхнулися. Вона дуже собою пишалася", - сказав він.

"Через деякий час після початку торгівлі підійшли четверо поліцейських. Я був трохи шокований. Я думав, вони просто скажуть нам зібрати речі і йти додому", - заявив Спайсер.

"Але вони включили камеру і почали зачитувати довгий документ, що пояснює, що у неї немає ліцензії на торгівлю. Моя дочка притулилася до мене, вигукуючи:"Тату, тату, я вчинила погано". Їй п'ять", - розповів він.

"Після цього нам виписали штраф на 150 фунтів. Ми зібралися і пішли додому", - додав Спайсер.

Представник місцевої влади заявив: "Нам дуже прикро, що таке сталося. Ми виходимо з того, що наші поліцейські керуються здоровим глуздом і з розумом використовують свої повноваження".

"Вочевидь, цього не сталося. Штраф буде негайно скасовано, і ми зв'яжемося з паном Спайсером і його дочкою, щоб вибачитися", - йдеться в заяві.

Ліцензія на вуличну торгівлю