Бен Афлек спростував чутки про те, що відмовився від ролі Бетмена

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Американський актор Бен Афлек спростував чутки про те, що він відмовився від ролі Бетмена після ролі у фільмі "Ліга справедливості".

Він збирався зняти інший фільм під назвою "Бетмен", але припинив роботу над фільмом у січні.

Після того, як його сценарій відкинув режисер Метт Рівз, здавалося. Що Аффлект залишить цю ідею.

Однак актор заперечив такі чутки, сказавши: "Бетмен - це найкрутіша частина у всесвіті".

"Дозвольте пояснити - я найщасливіший чоловік на світі. Я в захопленні від того, що роблю", - розказав Аффлек фанатам на Comic-Con у суботу.

"Є помилкові твердження, бо я не був режисером фільму, я не в захваті від цього , але це дивовижно", - сказав актор.

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Аффлек також прокоментував чутки про те, що начебто кінокомпанія Warner Bros планує "усунути" його з ролі Бетмена, тому що він стає надто старим.

"Я досі не можу повірити, що після двох фільмів керівники Warner Bros Кевін Цудзихара, Сью Кролл і Тобі Еммеріх сказали: "Ми хочемо, аби ти був нашим Бетменом" - і я вірю їм", - сказав він.

Кінокомпанія Warner Bros також показала трейлер нового фільму "Ліга справедливості", світова прем'єра якого запланована на 12 листопада.