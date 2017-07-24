Помер кіт, який 20 років був мером містечка на Алясці

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Кіт на ім'я Стаббс, який 20 років вважався почесним мером містечка Талкітна на Алясці, помер.

Йому було 20 років і три місяці. Стаббс помер уві сні.

Про смерть кота повідомила родина Споун, яка володіла магазином Nagley's, де жив Стаббс.

"Він був чудовим котом, ми будемо за ним сумувати", - йшлося у повідомленні родини у Twitter.

"Гарна новина: я на небесах. Погана новина: всі собаки теж на небесах", - йдеться у Twitter кота.

Містечко Талкітна, населення якого близько 900 людей, обрало своїм мером кота у 1998 році. Стаббс, який любив пити воду зі склянок з-під Маргарити, швидко став популярним, до нього приїздили туристи.

У міста є міська рада, але немає мера-людини.

Кіт пережив напад собаки у 2011 році і хибне повідомлення про смерть у 2013 році. Останні роки свого життя кіт жив вдома, а не в магазині.

Можливо його "посаду" займе одне з котенят родини Споун.