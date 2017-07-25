У США компанія хоче імплантувати своїм співробітникам чіпи
Three Square Market стала першою компанією в США, яка оголосила про плани імплантувати всім своїм співробітникам в руку мікрочіп.
Фірма пропонує імплантувати крихітну мікросхему радіочастотної ідентифікації (RFID) безкоштовно і запевняє, що вже незабаром всі компанії будуть робити те саме.
Чіп розміром з рисове зернятко коштує близько 300 доларів США і дозволить співробітникам простим дотиком відкривати двері, логінитися в комп'ютер і навіть купувати їжу.
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На сьогодні 50 співробітників компанії вже хочуть такі чіпи.
Патрік Макмуллан з Three Square Market не вважає цю ідею утопією, а навпаки впевнений, що незабаром кожен захоче отримати свій власний мікрочіп.
Компанія, яка займається "мікроринками самообслуговування" (так виглядає альтернатива автоматам з продажу різних товарів) для бізнесу по всьому світу, зацікавилась ідеєю мікрочіпування, реалізованою в Швеції. Там так звані "біохакери" імплантують крихітні пристрої добровольцям вже щонайменше три роки.
Three Square Market співпрацює зі шведською компанією BioHax над впровадженням нової технології.
Там вважають, що у найближчому майбутньому ця технологія перетвориться на абсолютно звичний спосіб оплати та ідентифікації власників. Тільки замість кредитної карти або телефона між великим і вказівним пальцями буде мікрочіп.