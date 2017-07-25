У США компанія хоче імплантувати своїм співробітникам чіпи

Копирайт изображения AFP Image caption У Three Square Market впевнені, що мікрочіпування стане новим трендом

Three Square Market стала першою компанією в США, яка оголосила про плани імплантувати всім своїм співробітникам в руку мікрочіп.

Фірма пропонує імплантувати крихітну мікросхему радіочастотної ідентифікації (RFID) безкоштовно і запевняє, що вже незабаром всі компанії будуть робити те саме.

Чіп розміром з рисове зернятко коштує близько 300 доларів США і дозволить співробітникам простим дотиком відкривати двері, логінитися в комп'ютер і навіть купувати їжу.

На сьогодні 50 співробітників компанії вже хочуть такі чіпи.

Патрік Макмуллан з Three Square Market не вважає цю ідею утопією, а навпаки впевнений, що незабаром кожен захоче отримати свій власний мікрочіп.

Копирайт изображения Reuters Image caption В руку буде імплантувати мікрочіп, подібний до тих, що зараз використовують в кредитних картах

Компанія, яка займається "мікроринками самообслуговування" (так виглядає альтернатива автоматам з продажу різних товарів) для бізнесу по всьому світу, зацікавилась ідеєю мікрочіпування, реалізованою в Швеції. Там так звані "біохакери" імплантують крихітні пристрої добровольцям вже щонайменше три роки.

Three Square Market співпрацює зі шведською компанією BioHax над впровадженням нової технології.

Там вважають, що у найближчому майбутньому ця технологія перетвориться на абсолютно звичний спосіб оплати та ідентифікації власників. Тільки замість кредитної карти або телефона між великим і вказівним пальцями буде мікрочіп.