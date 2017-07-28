Президент Південної Кореї взяв собаку, якого хотіли з’їсти

Копирайт изображения CARE Image caption Торі - новий "перший собака" Південної Кореї

Новообраний президент Південної Кореї Мун Чже Ін виконав одну зі своїх передвиборчих обіцянок й забрав з притулку для тварин собаку.

На Facebook-сторінці Синього будинку (резиденції президента в Сеулі) з'явилося фото нового "першого собаки країни", якого звати Торі. Акція покликана привернути увагу до прав тварин у Південній Кореї.

4-річний вуличний пес жив у притулку групи "Співіснування прав тварин на Землі" (CARE). Уперше пес з притулку став "першим собакою" Південної Кореї.

CARE проводить в Азії кампанію проти вживання собачого м'яса у їжу, тож такий вчинок нового президента є чітким сигналом на її підтримку.

Забобони

Копирайт изображения Cheong Wa Dae handout Image caption Президент з собакою

Два роки тому активісти врятували Торі з так званої "собачої ферми", де тварин вирощують для їжі. Однак група не змогла знайти для Торі хазяїна, бо у Південній Кореї не дуже люблять чорних собак.

Президент Мун Чже Ін відзначив - його дії показують, "що і люди, і тварини мають бути вільними від впливу забобонів та дискримінації", повідомляє корейська агенція Yonhap.

Копирайт изображения Cheong Wa Dae handout Image caption Торі врятували активісти два роки тому

А видання Korea Herald нагадує, що у своїй виборчій кампанії Мун Чже Ін обіцяв побудувати нові майданчики для вигулу домашніх тварин, а також годівниці для вуличних котів. Водночас він вирішив не вводити повну заборону на вживання у їжу собачого м'яса, заявивши, що таке рішення має запроваджуватися поступово.

У президента вже було двоє тварин до Торі - собака Мару та кіт Джін-джін, якого також забрали з притулку.

Лідер Партії справедливості, яка перебуває у меншості, навіть подарував президенту дороге собаче ліжко й пожартував, що цей подарунок не слід вважати проявом корупції, адже він не для Мун Чже Іна, а для собаки.